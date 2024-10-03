İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü: Üsküdar açıklarında iki yük gemisi çarpıştı

İstanbul Boğazı Üsküdar açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Kazanın olduğu bölgeye çok sayıda römork sevk edildi. Sonrasında gemilerden birinin dümeni kilitlendi ve kıyıya sürüklendi. Olayda ölü ya da yaralı olmadığı belirtilirken, gemilerin Ahırkapı açıklarına çekilmesi için çalışma başlatıldı.
Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar açıklarında çarpıştı.
Gemilerden birinin dümeni kilitlendi ve kıyıya sürüklendi.
"Kaçın kurtarın kendinizi"
Kazanın ardından, bölgede bulunan bir yolcu teknesi kaptanının telsizden, "Kaçın kurtarın kendinizi, dümeni kitledi galiba. Parka doğru geliyor, parkı boşaltalım" dediği duyuldu.
Gemiler Ahırkapı'ya demirletildi
Kazada hasar oluşan gemiler Ahırkapı Demir Bölgesi'ne demirletildi.
Konya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı Paşalimanı açıklarında seyir halinde olan AYED 1 ve BUNUN ACE isimli gemiler sürtme şeklinde çatışmışlardır. Üsküdar sahile karaya doğru giden BUNUN ACE isimli gemideki kılavuz kaptanımızın manevrası ve KURTARMA-5 römorkörümüzün zamanında müdahalesi ile geminin karaya oturması engellenmiştir. Gemiler, römorkörlerimiz ve kılavuz kaptanımız ile Ahırkapı Demir Bölgesi'ne emniyetle demirletilmiştir. Olayda, can kaybı ve deniz kirliliği bulunmayıp gemilerde hasar oluşmuştur.” ifadeleri kullanıldı.