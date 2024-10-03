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İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü: Üsküdar açıklarında iki yük gemisi çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü: Üsküdar açıklarında iki yük gemisi çarpıştı

Pınar Görgü
17:283/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Gemilerden birinin dümeni kilitlendi ve kıyıya sürüklendi.
Gemilerden birinin dümeni kilitlendi ve kıyıya sürüklendi.

İstanbul Boğazı Üsküdar açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Kazanın olduğu bölgeye çok sayıda römork sevk edildi. Sonrasında gemilerden birinin dümeni kilitlendi ve kıyıya sürüklendi. Olayda ölü ya da yaralı olmadığı belirtilirken, gemilerin Ahırkapı açıklarına çekilmesi için çalışma başlatıldı.

Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar açıklarında çarpıştı.

Gemilerden birinin dümeni kilitlendi ve kıyıya sürüklendi.

Kazanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada
, "Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisinin Üsküdar önlerinde birbirine sürtmesi nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-2, KURTARMA-5 ve MEHMETÇİK Römorkörlerimiz ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Gemiler, Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekilecektir. Meydana gelen olayda, gemilerde sadece maddi hasar meydana gelmiş olup olay takip edilmektedir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-2, Kurtarma-5 ve Mehmetçik Römorkörleri ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botu olay yerine sevk edildi. Gemilerin Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekileceği öğrenildi"
ifadeleri kullanıldı.

"Kaçın kurtarın kendinizi"

Kazanın ardından, bölgede bulunan bir yolcu teknesi kaptanının telsizden, "Kaçın kurtarın kendinizi, dümeni kitledi galiba. Parka doğru geliyor, parkı boşaltalım" dediği duyuldu.

Gemiler Ahırkapı'ya demirletildi

Kazada hasar oluşan gemiler Ahırkapı Demir Bölgesi'ne demirletildi.

Konya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı Paşalimanı açıklarında seyir halinde olan AYED 1 ve BUNUN ACE isimli gemiler sürtme şeklinde çatışmışlardır. Üsküdar sahile karaya doğru giden BUNUN ACE isimli gemideki kılavuz kaptanımızın manevrası ve KURTARMA-5 römorkörümüzün zamanında müdahalesi ile geminin karaya oturması engellenmiştir. Gemiler, römorkörlerimiz ve kılavuz kaptanımız ile Ahırkapı Demir Bölgesi'ne emniyetle demirletilmiştir. Olayda, can kaybı ve deniz kirliliği bulunmayıp gemilerde hasar oluşmuştur.” ifadeleri kullanıldı.


İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Haydarpaşa Limanı'ndan kalkan PD-30 isimli yüzer havuzla birlikte toplam 392 metrelik yedekli geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak olan Gemi Kurtaran Römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı" denildi. Rus bandıralı PD-30 yüzer havuzun geçiş hazırlıkları sürüyor. Çalışmaların ardından boğaz geçişine başlayacak olan yüzer havuza 5 kurtarma romörkörü ve 5 kılavuz kaptan eşlik edecek.


#Üsküdar
#İstanbul
#gemi

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