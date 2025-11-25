Yeni Şafak
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

11:0325/11/2025, Salı
DHA
İstanbul'da sis etkili oldu
İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle gemi trafiği her iki yönde geçici olarak askıya alındı. Görüş mesafesinin kritik seviyelere düşmesi üzerine geçişlere ara verildi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada
"İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı."
denildi.

Hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte trafiğin kontrollü şekilde yeniden açılması bekleniyor.




