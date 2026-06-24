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İstanbul Boğazı'ndan 350 metrelik sondaj platform iskelesi geçiş yapıyor

İstanbul Boğazı'ndan 350 metrelik sondaj platform iskelesi geçiş yapıyor

08:4224/06/2026, Çarşamba
DHA
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Gemiye boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörleri eşlik etti.
Gemiye boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörleri eşlik etti.

İstanbul Boğazı'ndan toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi geçiş yapıyor.

İtalya'dan Romanya'ya giden ve Liberya bayraklı açık deniz römorkörü 'PACIFIC DUCHESS' tarafından yedeklenerek çekilen toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi, saat 06.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemiye boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörleri eşlik etti. Sondaj platformunun geçişi sırasında İstanbul Boğazı geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı.







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