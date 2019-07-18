Gündem D-100 karayolu çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı
İSTANBUL

İstanbul D-100 karayolu çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı​

D-100 karayolu çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı

D-100 Karayolu Büyükçekmece TÜYAP mevkiindeki çökme nedeniyle Ankara istikametine trafiğe kapatıldı.

Haber Merkezi DHA
Beylikdüzü E-5’te basınçlı su boruyu patlattı, su yola sızdı.
Beylikdüzü E-5’te basınçlı su boruyu patlattı, su yola sızdı.

D-100 Karayolu Büyükçekmece TÜYAP mevkiindeki çökme nedeniyle Ankara istikametine trafiğe kapatıldı.

Araçlar yan yola yönlendirilirken inceleme devam ediyor.

Çökmenin asfalt altındaki su borusunun patlamasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

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