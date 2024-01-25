İstanbul duraklama döneminde: Hizmet belediyeciliği geri gelecek

ATO Congresium’daki toplantıda yerel seçimler, ekonomi ve muhalefete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan özetle şunları söyledi:
ARTIK GÜN SAYIYORUZ
30 Ocak Salı günü, seçim beyannamemizi milletimizle paylaşacağız. Büyükşehir adaylarımız da kendi şehirleriyle ilgili projelerini açıklamaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Murat Kurum, program ve proje tanıtımıyla, bir süredir zaten yürüttüğü kampanyasını resmen başlatıyor. Son yıllarda İstanbul, gözü ve gönlü başka mecralarda olan bir yönetimin elinde resmen geriledi, tıkandı, adeta bir duraklama dönemine girdi. İstanbul’u yeniden hak ettiği vizyona, eser ve hizmet belediyeciliğine kavuşturmak için artık gün sayıyoruz.
ANKARA ALTIN ÇAĞINA GİRECEK
ABB başkan adayımız Turgut Altınok ve diğer adaylarımız da yakında aynı adımları atacaklar. Keçiören’de yazdığı hizmet destanıyla tarihe geçen Turgut Altınok kardeşimizin, büyükşehirdeki projeleri sayesinde Ankara’nın altın çağına gireceğine yürekten inanıyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı dışında vizyoner programlara, projelere önem veren başka siyasi yapılar da yok. Çünkü onların ülkeye ve şehirlerimize eser kazandırmak gibi bir dertleri yok. Kendi iç çekişmelerinden, ülke ve millet düşmanlarıyla iş birliği çabalarından, programa, projeye vakit bulamıyorlar. Bırakınız yeni eser yapmayı, devam eden çalışmaların üstünü kapatan, tüm oyun planlarını yalan ve algı üzerine kuran iş bilmezlerin elinde şehirlerimiz perişan oldu.