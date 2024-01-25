İstanbul duraklama döneminde: Hizmet belediyeciliği geri gelecek

CHP dönemindeki İstanbul'un 5 yıl boyunca çok şey kaybettiğine her fırsatta vurgu yapan Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından çok ses getiren bir paylaşım yaptı. Murat Kurum, "Sevgili İstanbullular sizlere bir sorum var" diyerek "31 Mart'tan sonra nasıl bir İstanbul istersiniz?" diye sordu. Milyonlarca kez görüntülenen paylaşım on binlerce beğeni ve yorum aldı. İstanbullu vatandaşlar da yaşadıkları sıkıntı ve talepleri dile getirdi. Yorumları tek tek okuduğunu belirten Kurum, yarınki (25 Ocak) “Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu” toplantısını işaret ederek tüm öneri ve isteklere yanıt vereceklerini ifade etti.