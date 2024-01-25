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İstanbul duraklama döneminde: Hizmet belediyeciliği geri gelecek

AK Parti’nin Ankara ilçe adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Son yıllarda İstanbul, gözü ve gönlü başka mecralarda olan bir yönetimin elinde resmen geriledi” dedi. Ankara’nın Turgut Altınok’la birlikte altın çağını yaşayacağını belirten Erdoğan, İstanbul’a ilişkin ise “Yeniden hak ettiği vizyona kavuşturmak için artık gün sayıyoruz” ifadesini kullandı. Muhalefetin şov ve tatil yaptığını söyleyen Erdoğan, "Milletimiz bunun hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracaktır" diye konuştu.

Merve Safa Akıntürk ve
04:00 - 25/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:30 - 25/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

ATO Congresium’daki toplantıda yerel seçimler, ekonomi ve muhalefete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan özetle şunları söyledi:

ARTIK GÜN SAYIYORUZ

30 Ocak Salı günü, seçim beyannamemizi milletimizle paylaşacağız. Büyükşehir adaylarımız da kendi şehirleriyle ilgili projelerini açıklamaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Murat Kurum, program ve proje tanıtımıyla, bir süredir zaten yürüttüğü kampanyasını resmen başlatıyor. Son yıllarda İstanbul, gözü ve gönlü başka mecralarda olan bir yönetimin elinde resmen geriledi, tıkandı, adeta bir duraklama dönemine girdi. İstanbul’u yeniden hak ettiği vizyona, eser ve hizmet belediyeciliğine kavuşturmak için artık gün sayıyoruz.

ANKARA ALTIN ÇAĞINA GİRECEK

ABB başkan adayımız Turgut Altınok ve diğer adaylarımız da yakında aynı adımları atacaklar. Keçiören’de yazdığı hizmet destanıyla tarihe geçen Turgut Altınok kardeşimizin, büyükşehirdeki projeleri sayesinde Ankara’nın altın çağına gireceğine yürekten inanıyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı dışında vizyoner programlara, projelere önem veren başka siyasi yapılar da yok. Çünkü onların ülkeye ve şehirlerimize eser kazandırmak gibi bir dertleri yok. Kendi iç çekişmelerinden, ülke ve millet düşmanlarıyla iş birliği çabalarından, programa, projeye vakit bulamıyorlar. Bırakınız yeni eser yapmayı, devam eden çalışmaların üstünü kapatan, tüm oyun planlarını yalan ve algı üzerine kuran iş bilmezlerin elinde şehirlerimiz perişan oldu.


Murat Kurum sordu: 31 Mart’tan sonra nasıl bir İstanbul istersiniz? Paylaşımına on binlerce cevap geldi
Murat Kurum sordu: 31 Mart’tan sonra nasıl bir İstanbul istersiniz? Paylaşımına on binlerce cevap geldi

CHP dönemindeki İstanbul'un 5 yıl boyunca çok şey kaybettiğine her fırsatta vurgu yapan Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından çok ses getiren bir paylaşım yaptı. Murat Kurum, "Sevgili İstanbullular sizlere bir sorum var" diyerek "31 Mart'tan sonra nasıl bir İstanbul istersiniz?" diye sordu. Milyonlarca kez görüntülenen paylaşım on binlerce beğeni ve yorum aldı. İstanbullu vatandaşlar da yaşadıkları sıkıntı ve talepleri dile getirdi. Yorumları tek tek okuduğunu belirten Kurum, yarınki (25 Ocak) “Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu” toplantısını işaret ederek tüm öneri ve isteklere yanıt vereceklerini ifade etti.



#Yerel Seçim
#Murat Kurum
#Ulaşım
#Hizmet
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