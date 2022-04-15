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Gündem İstanbul Emniyetinden mail farelerine operasyon
İSTANBUL

İstanbul Emniyetinden mail farelerine operasyon

İstanbul Emniyeti uluslararası şirketlerin mail trafiğini takip edip dolandıran bir şebekeyi çökertti. Çete üyeleri şirketlerin maillerini inceleyip ödeme günlerini öğreniyor, o gün gönderdiği zararlı yazılımla paranın kendi hesaplarına yatırılmasını sağlıyordu.

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Şahin Şen Şahin Şen Yeni Şafak
İstanbul Emniyetinden mail farelerine operasyon
Arşiv

Türkiye’de faaliyet gösteren bir firmanın, Fransa’daki bir firmaya yaptığı 4 milyon liralık ödeme başka bir banka hesabına gidince, tezgah ortaya çıktı. Türk firma, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ne başvurdu. Harekete geçen siber polisi; şirketlerin mail hesaplarına sızan şebekenin, maillerden ödeme yapılacak zamanı öğrendiği ve ödeme için banka IBAN numaralarının gönderileceği esnada zararlı bir yazılımla mail hesaplarına sızarak üçüncü kişilere ait IBAN numaralarını gönderdiğini tespit etti.

Olajide Vicent
Olajide Vicent

POLONYA’DAN TÜRKİYE’YE

Sahte maille 4 milyon TL’lik ödemeyi kendileriyle bağlantılı kişilerin banka hesaplarına aktaran dolandırıcıların, parayı önce Polonya’daki bir bankaya, ardından da Türkiye’de bulunan 5 kişiye gönderip izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi. Türkiye’deki banka hesaplarının sahiplerini tespit eden siber polisleri 12 Nisan’da yaptığı operasyonda, hesaplarına 4 milyon TL gönderilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler paraları teslim ettikleri 3 kişinin adını verince onlar da yakalandı. Bu 3 kişi ise paraları Nijerya uyruklu 3 şüpheliye verdiklerini itiraf etti.

Benjamin Benson
Benjamin Benson

TÜRKİYE SORUMLUSU

Dolandırıcılık paralarının son olarak teslim edildiği Nijerya uyruklu 3 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Owoeye Ayodele Abıodun ve Olajide Vicent Babalola yakalandı. Şebekenin Türkiye sorumlusu Benjamin Benson Erhunmwunsee ise İstanbul Havalimanı’nda yurt dışına kaçacağı esnada gözaltına alındı. Şebekenin Türkiye’deki işlemlerini organize eden F.K. gizlendiği anneannesinin evinde kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 kart kopyalama cihazı, çok sayıda kopyalanmış kart ve dijital materyal ele geçirildi.

Edirne'de döviz bürosundan dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 Kolombiya uyruklu yakalandı
GÜNDEM
Edirne'de döviz bürosundan dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 Kolombiya uyruklu yakalandı

İstanbul'da siber dolandırıcılık çetesine operasyon: 8 gözaltı
OYNAT 00:37
İstanbul'da siber dolandırıcılık çetesine operasyon: 8 gözaltı
Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren çeşitli firmaların elektronik posta adreslerini ele geçirerek ödemeleri kendi hesaplarına yönlendiren dolandırıcılık şebekesine mensup 8 kişi yakalandı. Bu yöntemle yöntemle milyonlarca lirayı bulan vurgun yapıldığı ortaya çıktı


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