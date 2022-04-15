İstanbul Emniyetinden mail farelerine operasyon

Türkiye’de faaliyet gösteren bir firmanın, Fransa’daki bir firmaya yaptığı 4 milyon liralık ödeme başka bir banka hesabına gidince, tezgah ortaya çıktı. Türk firma, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ne başvurdu. Harekete geçen siber polisi; şirketlerin mail hesaplarına sızan şebekenin, maillerden ödeme yapılacak zamanı öğrendiği ve ödeme için banka IBAN numaralarının gönderileceği esnada zararlı bir yazılımla mail hesaplarına sızarak üçüncü kişilere ait IBAN numaralarını gönderdiğini tespit etti.

Olajide Vicent

POLONYA’DAN TÜRKİYE’YE

Sahte maille 4 milyon TL’lik ödemeyi kendileriyle bağlantılı kişilerin banka hesaplarına aktaran dolandırıcıların, parayı önce Polonya’daki bir bankaya, ardından da Türkiye’de bulunan 5 kişiye gönderip izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi. Türkiye’deki banka hesaplarının sahiplerini tespit eden siber polisleri 12 Nisan’da yaptığı operasyonda, hesaplarına 4 milyon TL gönderilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler paraları teslim ettikleri 3 kişinin adını verince onlar da yakalandı. Bu 3 kişi ise paraları Nijerya uyruklu 3 şüpheliye verdiklerini itiraf etti.

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Benjamin Benson

TÜRKİYE SORUMLUSU

Dolandırıcılık paralarının son olarak teslim edildiği Nijerya uyruklu 3 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Owoeye Ayodele Abıodun ve Olajide Vicent Babalola yakalandı. Şebekenin Türkiye sorumlusu Benjamin Benson Erhunmwunsee ise İstanbul Havalimanı’nda yurt dışına kaçacağı esnada gözaltına alındı. Şebekenin Türkiye’deki işlemlerini organize eden F.K. gizlendiği anneannesinin evinde kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 kart kopyalama cihazı, çok sayıda kopyalanmış kart ve dijital materyal ele geçirildi.