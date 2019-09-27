Gündem İstanbul Esenyurtta depremden hasar gören 4 katlı bina boşaltıldı
İSTANBUL

İstanbul Esenyurt'ta depremden hasar gören 4 katlı bina boşaltıldı

İstanbul Esenyurt'ta depremden hasar gören 4 katlı bina boşaltıldı

İstanbul Esenyurt'ta depremden hasar gören 4 katlı bina boşaltıldı. Bina daha sonra zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Haber Merkezi AA
Depremde hasar gören binadan vatandaşlar tahliye edildi.
Depremde hasar gören binadan vatandaşlar tahliye edildi.

İstanbul'daki depremin ardından Esenyurt'ta hasar gören 4 katlı bina boşaltıldı.

Turgut Özal Mahallesi 66. Sokak'taki binada yaşayan vatandaşlar belediye ekiplerince tahliye edildi. Bina daha sonra zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

AA
Boşaltılan bina daha zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, ilçe genelinde şimdiye kadar kendilerine 80 müracaatın olduğunu belirtti.

  • Başvuruların 3'ünde sorun tespit ettiklerini ve boşaltıldığını aktaran Bozkurt, "Herkes yakınlarına gitti. 3-5 aile ise konuk ettik. Şimdi boşalttığımız binada hemen, şimdi yıkılabilecek bir durum yok ama statiğinde sorun var. Arkadaşlar teknik olarak detaylıca inceleyecekler" dedi.

Esenyurt'ta depremden hasar gören 4 katlı bina boşaltıldı.

Depremin çok önemli bir uyarı olduğuna dikkati çeken Bozkurt, yaşanılan olayın depremin üzerine gidilmesi gerektiğinin önemini bir kez daha ortaya çıkardığını söyledi.

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Başvurulan her yerde inceleme yaptıklarını dile getiren Bozkurt, "Gün içerisinde gelen diğer başvuruları da değerlendireceğiz. Bir kriz masası oluşturduk hem vatandaşların binalarını incelemek hem ihtiyaçlarını karşılamak hem de sürecin doğru aktarılmak açısından. Kriz masamız 24 saat vatandaşlarımızın emrinde olacak" dedi.

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