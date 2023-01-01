İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi hayata hazırlıyor: Öz güven kazanıp değerli hissediyorlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde açılan kurslarda engelli vatandaşlara iş imkanı sunuluyor. Projenin öncülerinden olan İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nde temel ve mesleki olmak üzere 2 ayrı eğitim ve rehabilitasyon hizmeti veriliyor. 1973 yılından beri Türkiye’nin tüm illerinden 18 yaş üzeri kadın ve erkek görme engellilere, yatılı olarak, yılda iki kez ve beş buçuk aylık dönemler halinde hizmet veriliyor. Merkezin bugüne kadar yaklaşık 3000 yetişkin görme engelli bireye hizmet verdiğini ifade eden Merkez Müdürü Şahin Ertarhanacı, “Burada verdiğimiz eğitimin yanı sıra sosyal hayatta aktif olmaları için birçok etkinlik düzenliyoruz. Kendi kendilerine yetebilecekleri kazanımlar edindiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Şahin Ertarhanacı

İŞ BULMALARINA YARDIM EDİLİYOR

Merkezde birçok branşta kurs verdiklerini belirten Ertarhanacı, “Temel Eğitim kapsamında; Bağımsız Hareket Eğitimi (Bastonla yürüme, yol-yön bulma v.b), Kişisel İdare Eğitimi (Yemek, çamaşır, banyo, ütü, dikiş, kişisel hijyen, bakım v.b),Kabartma Yazı (Braille alfabesi), Abaküs (Basit 4 işlem matematik),Bilgisayar (Word, Excel, Google, çeşitli sosyal medya uygulamaları v.b), Telefon Santral Eğitimi, Psiko-Sosyal Terapi Eğitimi, Diksiyon, Mesleki Eğitim kapsamında istihdama yönelik olarak ise Masör Eğitimi ve Çağrı Merkezi Operatörlüğü eğitimleri veriliyor. İlerleyen süreçte bu eğitimlere ek Zabıt Katipliği eğitimi de vereceğiz. Eğitimler sonucunda başarılı olan 200’ye yakın öğrencimiz kamu ve özel sektörde istihdam imkanı sağladı. Biz onlara hem eğitim veriyor aynı hem de hayata hazırlıyoruz. Birçok etkinlik ve yarışma düzenleyerek motivasyonlarını artırıyoruz. Cami ve müze ziyaretleri, atlı spor etkinlikleri, Uludağ Kayak Kampı, bowling turnuvaları gibi etkinlikler düzenliyoruz” dedi.

BAĞIMSIZ HAREKET EĞİTİMİ VERİLİYOR

Hayatını anlatan kitap yazan Nilay Serra Yıldız, “23 yaşındayım Anadolu Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri mezunuyum. 5 ay burada eğitim aldım. Kimseye bağımlı olmadığımı, özgür olduğumu hissediyorum. Burada bağımsız hareket eğitimi derslerimiz olduğu için bastonumla beraber çevredeki kafelere gidebiliyoruz. Sosyal çevremiz ve arkadaşlarımız oluştu. Manisa Akhisar’da yaşıyoruz. 12 yaşında gözlerimi kaybettikten sonra hayatım tamamen değişti. Okula devam edemedim, Açık Öğretim’den eğitimimi tamamladım. Böyle olunca da sosyalleşemedim. Üniversiteden mezun olduktan sonra hayatımı kaleme almak bana çok iyi geldi. Kitabım çıktığında kendimi çok yetenekli hissettim. Bu merkez beni sorumluluk sahibi yaptı. Kendi işlerimi kendim yapabiliyorum, beni birçok alanda geliştiriyor” şeklinde konuştu.

ÖZ GÜVEN KAZANDIRIYOR

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinden geldiğini belirten Büşra Sultan Karakaya ise, “18 yaşındayım, liseyi yeni bitirdim. Şu an Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü’nde okuyorum. 5 ay önce buraya geldim ve çok güzel eğitimler aldım. Kendi bağımsızlığımı kazanabildim. Afşin küçük bir ilçedir ama ben orada bile dışarı çıkarken tedirgin oluyordum, bana bir zarar gelmesinden korkuyordum. Buraya geldikten sonra öz güvenim oluştu. İstanbul gibi devasa bir şehirde bile istediğim yere rahatlıkla gidebiliyorum. Bastonumla arkadaş gibiyiz beni istediğim yere götürüyor. Braille alfabesini öğrendim, birinin seslendirmesine ihtiyaç duymadan kendim kitap okuyabiliyorum. Yemek yapmayı bile öğrendim. Çok güzel pilav yapabiliyorum. Buraya geldikten sonra hem özgür hem de değerli hissediyorum. Merkezimizdeki hocalarımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.



