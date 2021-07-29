Gündem Belediye otobüsünde maske kavgası
İSTANBUL

Belediye otobüsünde 'maske' kavgası

İstanbul Üsküdar’da belediye otobüsünde yolculuk yaptıkları esnada maske takmadığı iddia edilen 2 yolcu ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle maske takmayan 2 kişi diğer yolcular tarafından tekmelerle darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul haber: Belediye otobüsünde maske kavgası
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada maske takmayan kişiler diğer yolcular tarafından darp edildi.

Kameralara yansıyan olay Üsküdar’da seyir halinde olan içi yolcu dolu bir otobüste yaşandı.

Kavgada tekmeler havada uçuştu.
İHA
Kavgada tekmeler havada uçuştu.

İddiaya göre otobüste yolculuk yaptıkları sırada maske takmayan 2 yolcu ile diğer yolcular arasında tartışma yaşandı.

Metroda maske kavgası kamerada
OYNAT 00:59
Metroda maske kavgası kamerada
Yenikapı-Kirazlı metrosunda vatandaşlarla maske takmayan bir genç arasında tartışma yaşandı. Genç maskesini nefes almak için çıkardığını söyleyerek kendisini savundu.

Grup ve genç arasındaki tartışma devam etti ve ortam bir anda gerildi. Gruptakiler uyarılarına devam edince genç 'Kes ulan' diye karşılık vererek üzerlerine yürüdü. Başka vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden son buldu. Gencin, zaman zaman maskesini çıkarmaya devam ettiği görüldü.

Diğer yolcular büyük panik yaşadı.
İHA
Diğer yolcular büyük panik yaşadı.

Tartışmanın büyümesiyle otobüs içerinde kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada maske takmayan kişiler diğer yolcular tarafından darp edildi. Kavgayı çığlıklar içerisinde izleyen diğer yolcular ise büyük panik yaşadı.

Kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
İHA
Kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Otobüste maske takmama nedeniyle çıkan tekmeli yumruklu kavga vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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