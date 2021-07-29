Belediye otobüsünde 'maske' kavgası

Metroda maske kavgası kamerada

Yenikapı-Kirazlı metrosunda vatandaşlarla maske takmayan bir genç arasında tartışma yaşandı. Genç maskesini nefes almak için çıkardığını söyleyerek kendisini savundu.



Grup ve genç arasındaki tartışma devam etti ve ortam bir anda gerildi. Gruptakiler uyarılarına devam edince genç 'Kes ulan' diye karşılık vererek üzerlerine yürüdü. Başka vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden son buldu. Gencin, zaman zaman maskesini çıkarmaya devam ettiği görüldü.