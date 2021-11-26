Güllerle karşılayan polise saldırdılar

İstanbul’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yürüyüş yapmak için Beyoğlu’nda İstiklal ve Sıraselviler Caddesi’nde toplanan grup polis barikatlarını yıktı.
Polis ekiplerinin dün akşam saatlerinde “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında güllerle karşıladığı grup daha sonra İstiklal Caddesi’ne girmek istedi. Polisin izin vermemesi üzerine taşkınlık yapan grup taşlarla polise saldırıp barikatları yıktı. Kadına şiddeti protesto kapsamında toplanan grubun “hükümet istifa” sloganları atması da dikkat çekti.