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İSTANBUL

Modifiyeciler Çekmeköy’de

Binlerce modifiye tutkunu, Çekmeköy Belediyesi sponsorluğunda Çekmeköy Family Garage tarafından düzenlenen Çekmeköy Car Fest 2022’de bir araya geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul haber... ​Modifiyeciler Çekmeköy’de
Rengarenk araçlar birinci olabilmek için yarıştı.

Binlerce modifiye tutkunu, Çekmeköy Belediyesi sponsorluğunda Çekmeköy Family Garage tarafından düzenlenen Çekmeköy Car Fest 2022’de bir araya geldi. Nişantepe Mahallesi’nde düzenlenen yarışta rengarenk araçlar birinci olabilmek için mücadele etti.

Festivale katılan araçlar hem renkleri, hem teknik donanımları, hem de ses sistemleriyle görücüye çıktı. Birinci olan araçlar program sonunda kupa ve madalyalarını aldı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Yaklaşık 3 yıldır gençlerimize yer tahsis edip organizasyonlarında yanlarında oluyoruz. İnşallah istedikleri noktaya gelirler” dedi.

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