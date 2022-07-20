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İSTANBUL

Ticari taksi bagajındaki gözleme sacından uyuşturucu çıktı

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarında yapılan denetimlerde durdurulan bir ticari taksinin bagajındaki elektrikli gözleme sacı içerisinde 1 kilo 990 gram metamfetamin bulundu. Sacın sahibi A.K. gözaltına alındı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
İstanbul haberleri: Ticari taksi bagajında gözleme sacından uyuşturucu çıktı
Gözleme sacının içinde 1 kilo 990 gram metamfetamin bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Bayrampaşa'da gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 990 gram metamfetamin ele geçirildi.

GÖZLEME SACI İÇERİSİNDE BULUNDU

15 Temmuz Demokrasi Otogarında yapılan denetimlerde durdurulan bir ticari taksinin bagajındaki elektrikli gözleme sacı içerisinde 1 kilo 990 gram metamfetamin bulundu. Sacın sahibi A.K. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan gözaltına alındı.

Gözleme sacından uyuşturucu çıktı
OYNAT 00:29
Gözleme sacından uyuşturucu çıktı
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yapılan denetimlerde durdurulan bir ticari taksinin bagajındaki elektrikli gözleme sacı içerisinde 1 kilo 990 gram metamfetamin bulundu. Sacın sahibi A.K. gözaltına alındı.

İstanbul'da şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenledi.
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. Operasyon başta Gaziosmanpaşa olmak üzere birçok ilçede daha önceden belirlenen adreslerde eş zamanlı gerçekleşti.
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Şafak vakti yapılan operasyona polis özel harekat ve helikopter destek verdi.
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Gaziosmanpaşa’da 3 katlı bir gecekonduya operasyon düzenleyen polis ekipleri bina içerisinde uzun süre arama yaptı.
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Özel Harekat Polisleri ise bina etrafında güvenlik önlemi aldı.
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Bina içerisinde yapılan incelemeler sonrası bazı şüpheliler gözaltına alındı.
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Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
İstanbul'da şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da emniyet ekipleri, çok sayıda adrese eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi. Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin de katıldığı operasyonda, kapılar koçbaşıyla kırıldı, evlerde arama yapıldı.


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