Ticari taksi bagajındaki gözleme sacından uyuşturucu çıktı
İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarında yapılan denetimlerde durdurulan bir ticari taksinin bagajındaki elektrikli gözleme sacı içerisinde 1 kilo 990 gram metamfetamin bulundu. Sacın sahibi A.K. gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Bayrampaşa'da gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 990 gram metamfetamin ele geçirildi.
GÖZLEME SACI İÇERİSİNDE BULUNDU
15 Temmuz Demokrasi Otogarında yapılan denetimlerde durdurulan bir ticari taksinin bagajındaki elektrikli gözleme sacı içerisinde 1 kilo 990 gram metamfetamin bulundu. Sacın sahibi A.K. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan gözaltına alındı.