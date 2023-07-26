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İstanbul Havalimanı'nda kağıt rulolara gizlenmiş 6,5 kilogram kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda, kağıt rulolara gizlenmiş 6,5 kilogram kokaine el koydu. Gaziosmanpaşa Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

13:01 . 26/07/2023 Çarşamba
AA
Söz konusu maddelerin toplam ağırlığı 6,5 kilogram çıktı.

Söz konusu maddelerin toplam ağırlığı 6,5 kilogram çıktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla yürüttükleri risk analizi kapsamında, Kolombiya'dan havalimanına gelen yolcu uçağındaki bir kişiden şüphelendi.

Kişinin üst aramasını yapan ekipler, herhangi bir soruna rastlamadı. Buna karşın kişinin x-ray taramasına sevk edilen valizinde şüpheli yoğunluklar tespit edildi.

Ekipler, valizde fiziki arama yaparken eşyalar arasına gizlenmiş rulolarla karşılaştı. Valizde her pakette 4 rulo olmak üzere toplam 12 kağıt rulo olduğu görüldü.

X-ray cihazında görünmesini engellemek amacıyla yazar kasa rulolarına konulan bu ruloların alüminyum ambalajlara sarıldığı ve içinde toz maddeler bulunduğu tespit edildi.

Yapılan test sonucu bu maddelerin kokain cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı. Söz konusu maddelerin toplam ağırlığı 6,5 kilogram çıktı.

Gaziosmanpaşa Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.


#İstanbul Havalimanı
#Kokain
#uyuşturucu
41 dakika önce
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