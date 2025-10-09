Yeni Şafak
İstanbul için kritik uyarı: Prof. Dr. Osman Bektaş ‘En kötüsüne hazır olun’ diyerek beklenen depremin büyüklüğünü açıkladı

Pınar Görgü
9/10/2025, Perşembe
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan İstanbul depremi uyarısı.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan İstanbul depremi uyarısı.

Türkiye’de depremler devam ederken, İstanbul olası büyük Marmara Depremi ile yeniden gündeme geldi. Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, son sarsıntıların ardından kritik bir uyarıda bulundu. “En kötü senaryoya hazır olun” diyen Bektaş, İstanbul’da beklenen depremin ulaşabileceği en yüksek büyüklüğü açıkladı.

Kütahya ve Balıkesir'deki depremler sonrası gözler yeniden İstanbul’a çevrildi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, dikkat çeken uyarılar yaptı.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara’daki 6.2’lik depremin ardından olası en büyük depremin büyüklüğünü açıkladı.

Marmara fayı

Bektaş,
"Ana Marmara Fayı kısmen creep yapıyor"
ifadelerini kullandığı sosyal medya paylaşımında,
"Tam creep ( sürünme) yapan faylar deprem enerjisi biriktiremezler"
dedi.

"6.6 büyüklüğünde deprem üretebilir"

Prof. Bektaş şunları kaydetti:

"Ancak, 15 km derinlikte sürünen Orta Marmara Fayı 20 km uzunluğundaki bir kilitli engele ( asperit, Temblor, 2025 ) stres yükleyip kırdığı için 2025 M6,2 depremi oluştu.
Daha doğuda Adalar Fay segmeninin oluşturduğu 1963 M6,3 depremide benzer şekilde gelişmiş olmalıdır.
Dünya ölçeğinde bu şekilde davranan faylar istatiksel olarak ancak M6,6 büyüklüğünde deprem üretebilir.
Ana Marmara Fayı kısmı creep yapan M6,6 üretebilen Hayward Fayına benzer"

"Kendinizi en kötü senaryoya hazırlayın"

Bu durumdan kaynaklı Marmara’da her an depremlerin meydana gelebileceğini ve en kötü senaryoya hazır olmamız gerektiğini vurgulayan Osman Bektaş,

“Bilimsel olarak Marmara’da 7 büyüklüğünden küçük depremler daha olası gibi görünse de, yapılaşma ve afet hazırlıkları 7’nin üzerindeki bir depreme göre yapılmalıdır. Can ve mal güvenliği için en üst düzey önlemler alınmalıdır”
ifadelerini kullandı.



