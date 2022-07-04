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İSTANBUL

İstanbul-İzmir otobanında feci kaza: Aynı aileden beş kişi hayatını kaybetti

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir-Manisa il sınırında sabaha karşı meydana gelen kazada aynı aileden biri bebek 5 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi İHA
​İstanbul-İzmir otobanında feci kaza: Aynı aileden beş kişi hayatını kaybetti
​İstanbul-İzmir otobanında feci kaza.

İstanbul-İzmir otoyolunda meydana gelen kazada 2 araç çarpıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir-Manisa sınırında meydana gelen kazada Bedri Kebiç yönetimindeki araç ile Salih A.'nın kullandığı araç çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.

Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.

Manisa ve Balıkesir itfaiyelerinin birlikte müdahale ettiği kazada, 54 ZP 870 plakalı araçta bulunan Bedri Kebiç (33), Beyhan Kebiç (28) , Seyhan Akkuş (47), Berat Ömer Kebiç (2) ve Bedirhan Kebiç (1) hayatını kaybetti.

Kazada diğer araçta bulunan sürücü Salih A. ve Kazım A. ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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