​İstanbul-İzmir otobanında feci kaza: Aynı aileden beş kişi hayatını kaybetti

İstanbul-İzmir otoyolunda meydana gelen kazada 2 araç çarpıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir-Manisa sınırında meydana gelen kazada Bedri Kebiç yönetimindeki araç ile Salih A.'nın kullandığı araç çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.

Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.

Manisa ve Balıkesir itfaiyelerinin birlikte müdahale ettiği kazada, 54 ZP 870 plakalı araçta bulunan Bedri Kebiç (33), Beyhan Kebiç (28) , Seyhan Akkuş (47), Berat Ömer Kebiç (2) ve Bedirhan Kebiç (1) hayatını kaybetti.

Kazada diğer araçta bulunan sürücü Salih A. ve Kazım A. ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

REKLAM

DÜNYA Yunan unsurları sekiz bin göçmeni ölüme terk etti: Türk Sahil Güvenliği kurtardı

GÜNDEM İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-17 operasyonu kapsamında 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi