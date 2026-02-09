Yeni Şafak
İstanbul merkezli 14 ilde operasyon: 40 kişi tutuklandı

20:159/02/2026, Pazartesi
G: 9/02/2026, Pazartesi
127 milyonluk vurgunda 40 şüpheli tutuklandı. (Foto: Arşiv)
Yüksek kazanç vaadiyle 127 milyon TL’lik dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 kişi yakalandı. Paravan şirketler ve kripto transferleriyle yürütülen vurgunda 40 şüpheli tutuklandı.

Yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelilerin, toplam 127 milyon TL’yi 49 ayrı paravan şirkete ait banka hesapları üzerinden topladığı, bu paraları ise farklı banka hesapları, kuyumcu ve döviz büroları ile kripto platformlarına aktararak izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.

109 şüpheli tespit edildi

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Teknik Takip İzleme Büro Amirliği’nin koordineli çalışması sonucu hazırlanan teknik dosya kapsamında 109 şüpheli tespit edildi. Bu kişilerden 44’ünün, ağırlıklı olarak dolandırıcılık suçları olmak üzere çeşitli suçlardan halen cezaevinde bulunduğu, 65 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik operasyon hazırlığı yapıldığı öğrenildi.

14 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli olmak üzere Gaziantep, İzmir, Adana, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Manisa, Mardin, Muğla, Rize ve Tekirdağ’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda ilk etapta 63 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden çalışmalar kapsamında 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 68’e yükseldi.

40 şüpheli tutuklandı

Adli sürecin ardından 6 şüpheli savcılıkça serbest bırakılırken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 52 şüpheliden 12’si adli kontrolle serbest bırakılırken, 40 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.



#İstanbul
#Operasyon
#Dolandırıcılık
