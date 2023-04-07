İstanbul merkezli 18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu.

İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ ve El Kaide terör örgütleri ile çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, ülke için tehlike oluşturdukları değerlendirilen "yabancı terörist savaşçı" diye nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 7 ilçede belirlenen 14 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 16 yabancı uyruklu şüpheli emniyete götürüldü.