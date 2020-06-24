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İSTANBUL

İstanbul ona emanet: Zafer Aktaş göreve başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Zafer Aktaş, Emniyet’in Vatan yerleşkesindeki devir teslim töreniyle görevi Mustafa Çalışkan’dan aldı. Aktaş, “Türkiye’nin gözbebeği olan böyle bir şehirde görev almaktan onur duyuyorum. Mustafa müdürüm görevi beş yıldan uzun süredir başarıyla temsil ettiniz. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı göreviniz hayırlı olsun” diye konuştu.

Şahin Şen Yeni Şafak
Mustafa Çalışkan ve Zafer Aktaş
Mustafa Çalışkan ve Zafer Aktaş

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile İstanbul Emniyet Müdürü olan Zafer Aktaş göreve resmen başladı. Aktaş dün sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde düzenlenen törenle görevi Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına getirilen Mustafa Çalışkan’dan devraldı. Çalışkan, “Dünyanın en güzel yerlerinden birinin emniyet müdürü oldunuz. Tebrik ederim diyerek” dedi.

  • Devir teslim töreni sonrasında açıklama yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, “Türkiye’nin gözbebeği olan böyle bir şehirde görev almaktan onur duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir görevi tevdi ettiği için şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah daha önce olduğu gibi bundan sonra da tüm kadro ve personelimizle birlikte layıkıyla görev yapmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Başta PKK/KCK, PYD/FETÖ, DEAŞ gibi her türlü suç odaklarına yönelik mücadelemiz devam edecektir. Sonuna kadar halkımızın huzuru ve güvenliği için mücadelemiz devam edecektir. Hedefimiz çalışmak. İstanbul’a geçmişte değil daha iyi daha huzurlu bir İstanbul yapmak içi geldik. Layıkıyla görevimizi yapmaya çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın, tevdilerine teveccühlerine mazhar olmaya çalışacağız” dedi.

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