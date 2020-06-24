İstanbul ona emanet: Zafer Aktaş göreve başladı

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki heyet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov'la Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Görüşmede İsrail'in "ilhak" planını reddettiklerini bir kez daha vurgulayan Hamas heyeti, başkenti Kudüs olan, kara, deniz ve havada egemen bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar Filistinlilerin mücadeleye devam edeceğini belirtti.