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İSTANBUL

İstanbul Riva'da tekne kayalıklara çarptı: Mahsur kalan kadın böyle kurtarıldı

İstanbul Riva'da tekne kayalıklara çarptı: Mahsur kalan kadın böyle kurtarıldı

Beykoz Riva'da içinde 2 kişinin olduğu tekne kayalıklara çarptı. Kazada kayalıklarda mahsur kalan kadın düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Kadının kurtarıldığı anlar kameralara yansıdı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altın alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Görüntülerde ekipler kayalıklarda mahsur kalan kadına ulaşarak, botlarına aldı.
Görüntülerde ekipler kayalıklarda mahsur kalan kadına ulaşarak, botlarına aldı.

İstanbul Riva açıklarında gece saatlerinde iki kişinin bulunduğu tekne kayalıklara çarptı. Kayalıklarda mahsur kalan iki kişi geceyi ateş yakarak geçirdi. Mahsur kalanlardan bir kişi kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşarak yardım istedi.

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Görüntülerde ekipler kayalıklarda mahsur kalan kadına ulaşarak, botlarına aldı.

Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sahil güvenlik ve kurtarma ekipleri teknedeki kadını kurtarmak için harekete geçti. Ekipler kadının bulunduğu alana botla gelerek, kadını kurtardı. Ekipler kendi teknelerine aldıkları kadını hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılarak tedavi altın alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Görüntülerde ekipler kayalıklarda mahsur kalan kadına ulaşarak, botlarına aldı.

Ekipler kayalıklarda mahsur kalan kadına ulaştı

Ekipler mahsur kalanların kurtarılmasının ardından olay yerinden ayrıldı. Kayalıklarda mahsur kalan kadının kurtarıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ekipler kayalıklarda mahsur kalan kadına ulaşarak, botlarına aldı.

Görüntülerde ekipler kayalıklarda mahsur kalan kadına ulaşarak, botlarına aldı.

Görüntülerde ekipler kayalıklarda mahsur kalan kadına ulaşarak, botlarına aldı.
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