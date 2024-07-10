Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu, Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Muş, Van ve Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.