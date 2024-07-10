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Ulaşıma 'hava muhalefeti' engeli: Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 13.00'a kadar Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği duyuruldu.

21:13 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 21:24 - 10/07/2024 Çarşamba
DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek.
Konuyla ilgili olarak Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada,
"Sabiha Gökçen Havalimanında 11.07.2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, MADKOM'da alınan karara göre; saat 13.00'a kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Uçuşunuzu havayolunun web sitesi ve çağrı merkezinden takip edebilirsiniz"
denildi.




#İstanbul
#Sabiha Gökçen Havalimanı
#İptal
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