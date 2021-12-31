Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Karadeniz kıyıları, Tokat çevreleri ile Çanakkale’nin kuzey kesimleri, Kırklareli’nin kıyı ilçeleri, İstanbul, Sakarya, Kocaeli’nin kuzey ilçelerinin yağmurlu geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; bu sabah saatlerinde Antalya merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile kuzey batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 11

Parçalı bulutlu 11 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ilçeleri yer yer hafif yağmurlu 11

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ilçeleri yer yer hafif yağmurlu 11 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 18

Parçalı ve çok bulutlu 18 Adana: Parçalı ve az bulutlu 18

Parçalı ve az bulutlu 18 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 17

Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 17 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 14

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 14 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 14

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 14 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 1

Parçalı ve az bulutlu 1 Diyarbakır: Az bulutlu 9

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