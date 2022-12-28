İstanbul Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alacak

İstanbul Üniversitesi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü bünyelerinde, yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alacağını duyurdu.

Başvurular, çevrim içi platform üzerinden 02-06 Ocak 2023; mülakatlar ise yüz yüze olarak 12-13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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