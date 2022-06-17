Gündem İstanbul Üniversitesinde planlanan LGBT pikniği iptal edildi
İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi'nde planlanan LGBT pikniği iptal edildi

İstanbul Üniversite'sinde yapılması planlanan LGBT+ pikniği öğrencilerin tepkisi üzerine iptal edildi. Her koşulda etkinliği düzenleyeceklerini ifade eden oluşum gelen tepkiler ve toplanan kalabalık sonrası açıklama yaparak grup üyelerinin kampüs civarından ayrılmalarını tavsiye etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Üniversitesinde planlanan LGBT pikniği iptal edildi
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde LGBT+ üyeleri tarafından 'onur haftası' için planlanan organizasyona pek çok sivil toplum kuruluşu 'Sapkınlığın karşısında fıtratın yanındayız’ başlıklı hazırlanan bildiriyle tepki gösterdi.

Fakülte önünde toplanan çok sayıda Müslüman, LGBT etkinliğine karşı tepkilerini sürdürdü.

Gelen tepkiler üzerine etkinliği düzenleyen oluşum pikniğin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan duyuru paylaşımında grup üyelerine Beyazıt çevresinde gezmemelerini ve alandan ayrılmaları tavsiye edildi.

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