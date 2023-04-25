İstanbul Valiliği: AK Parti seçim bürosuna saldırı ile ilgili iki saldırgan tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, "AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan 2023 Cuma günü saat 22.20 sıralarında bir motosikletten silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin çalışmalarda; söz konusu olayda silahla havaya ateş eden O.Ş. ile motosikleti kullanan C.E. adlı şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda tabanca, 49 fişek, 6.75 gram, olayda kullanılan motosiklet ve olay sırasında giyilen kıyafetlerin ele geçirildiği kaydedildi. Şüphelilerden O.Ş.'nin toplam 17 suç kaydı, C.E.'nin ise toplam 21 suç kaydı bulunduğu vurgulandı.

İfadelerine ulaşıldı

Saldırganlar ifadelerinde, olayda kullandıkları silahı 10 bin liraya kısa süre önce aldıklarını ve silahı denemek için ateş açtıklarını söyledi. Olaydan önce uyuşturucu madde kullandıklarını anlatan saldırganlar, havaya ateş açtıklarını ve kurşun isabet eden yerin AK parti seçim bürosu olduğunu bilmediklerini belirtti.

"Olayın buraya geleceğini bilsek ateş açmazdık"

Saldırganların "Olayın buraya geleceğini bilsek ateş açmazdık" dedikleri öğrenildi. Sorgularının ardından adliye sevk edilen saldırganlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.



