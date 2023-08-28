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İstanbul Valiliği duyurdu: Polis memurlarımızın açığa alındığına ilişkin paylaşımlar tamamıyla asılsızdır

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ''İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden ekiplerinin Kadıköy’deki denetimleri sırasında bir sürücüye “Ehliyetsiz Araç Kullanmak” suçundan cezai işlem uygulanmıştır. Görüntülerin sosyal medya mecralarında yayınlanmasının ardından, uygulamayı yapan polis memurlarının açığa alındığına dair ısrarlı paylaşımlar yapılmaktadır. Polis memurlarımızın açığa alındığına ilişkin paylaşımlar tamamıyla asılsızdır. Uygulamayı yapan memurlarımız, görevlerine devam etmektedir'' denildi.

09:46 . 28/08/2023 Pazartesi
AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü.

Ayrıntılar geliyor...

#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
#Sosyal Medya
#Trafik
33 dakika önce
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