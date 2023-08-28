İstanbul Valiliği duyurdu: Polis memurlarımızın açığa alındığına ilişkin paylaşımlar tamamıyla asılsızdır

İstanbul Emniyet Müdürlüğü.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünde il içi atamalar belli oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde il içi atamalar kapsamında 19 il emniyet müdür yardımcısı, 11 ilçe emniyet müdürü, 20 şube müdürünün yeni görev yerleri açıklandı. İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Serkan Kılınç, Personel Şube Müdürlüğü’nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. İstanbul Emniyetinde il içi atamalar kapsamında bazı şubelerin müdürleri de değişti. İşte İstanbul Emniyet Müdürlüğü il içi atama listesi.
Kadıköy sahil yolu üzerinde trafik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim sırasında çevrilen Ş. E., trafik polislerine ve basın mensuplarına zor anlar yaşattı. Bir sürücü ve arkadaşı ise 'polise mukavemetten' kelepçelenerek gözaltına alındı.
İstanbul Bağcılar’da vatandaşları tedirgin eden bir olay yaşandı. Boş arsada kötü kokulardan rahatsız olan mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine kontrol edilen su kuyusunun içinde erkek cesedi bulundu. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyo