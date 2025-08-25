İstanbul Valiliği: 'Kayıp Rus yüzücünün ayağındaki çipe göre denizden çıkmadığı anlaşıldı'

"Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Yarışa, 81 ülkeden 2800'den fazla sporcu katılmıştır. Kanlıca - Kuruçeşme arasındaki 6.5 km'lik parkurda yapılan yarış sonunda yapılan kontrollerde, yarışa Rusya Federasyonu'ndan katılan 30 yaşındaki profesyonel yüzme antrenörü Nikolai Andreevich Svechnikov'un bitiş noktasına gelmediği tespit edilmiştir. Güvenlik kamerası görüntüleri ve yüzücülerin ayaklarına takılı çipler kontrol edildiğinde, şahsın başlangıç noktasından yarışa başladığı, ancak bitiş noktasında denizden çıkış yapmadığı anlaşılmıştır. Sahil güvenlik unsurları olayın ardından, parkur çevresinde ve İstanbul Boğazı boyunca arama tarama faaliyetlerine başlamış, ancak şahsa ait bir unsura rastlamamıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir"