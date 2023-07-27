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İstanbul Valisi Davut Gül Ümraniye’yi ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sabah yürüyüşünün ardından Millet Bahçesi’nde gençlerle kahvaltıda buluştu.

Haber Merkezi
14:41 . 27/07/2023 Perşembe
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İstanbul Valisi Davut Gül Ümraniye’yi ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül Ümraniye’yi ziyaret etti

Vali Gül ile Başkan Yıldırım, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programın ardından ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Gül ile Yıldırım, muhtarların taleplerini dinledi. Daha sonra ilçede ikamet eden şehit ailesini ziyaret eden Vali Gül ile Başkan Yıldırım, Alemdağ Caddesinde de esnaf ziyaretinde bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Ümraniye Kaymakamı Abdülaziz Aydın ile güne Ümraniye Millet Bahçesi’nde yürüyüş yaparak başladı. Ardından Ümraniyeli gençler ile kahvaltı yapan İstanbul Valisi Gül ve Başkan Yıldırım ilçede görev yapan muhtarlarla buluştu. Vali Gül ile Başkan Yıldırım, muhtarların ilettiği konuları dinleyerek tek tek not aldılar.

Ümraniye Belediyesi tarafından öğrencilerin hizmetine açılan ve 12 bin üyeye sahip olan Fazlı Aydın Millet Kütüphanesi’ni de ziyaret eden Vali Gül, gençlerin ilgisinden memnun kaldığını dile getirdi. Ardından Ümraniye Belediyesi’ne geçen Vali Gül, Ümraniye Kaymakamlığı ve belediye başkanlık makamı ziyaretlerinde bulundu. Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi’nde muhtarlarla istişare toplantısına katılan Gül, daha sonra Sondurak’taki Necmettin Öztürk İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu. Yamanevler Muhtarlığı’nı da ziyaret eden Gül, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Gül, Ümraniyeli 15 Temmuz Şehidi Onur Kılıç’ın ailesini ziyaret etti. Şehit ailesi ziyaretinden sonra Alemdağ Caddesi’nde esnaflar ile buluşan Vali Gül, yaptığı incelemelerin ardından ilçeden ayrıldı.


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41 dakika önce
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