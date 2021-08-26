İstanbul'a bin yeni taksi plakası teklifi reddedildi

İBB UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir’in başkanlığında Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında bin yeni taksi plakası teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

"TRAFİK RAHATLAMADAN SORUN ÇÖZÜLMEZ"

Burada konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Trafik çözülmeden 10 bin yeni taksi plakası da çıkarılsa sorun çözülmeyecek. İBB'nin bize örnek gösterdiği Londra, Paris gibi kentlerde tarifeler yüksek" diyerek trafik sorunu devam ettiği sürece sorunun çözülmeyeceğini belirtti.

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"SİYASİ MALZEMEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

Var olan taksilerin çalışmasıyla ilgili bir sistem geliştirilmesini talep eden Aksu, şöyle konuştu: Taksi sayısının artışı siyasi bir malzeme oldu. İBB Başkanımız siyasi malzeme haline getirdi. Adalar'da elektrikli araç bekleyen kişi sayısı 300 kişi. Yolcu mağdur oluyor ama bu hiç gündeme gelmiyor ama bizim taksi sayısının artışı gündeme getiriliyor.

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