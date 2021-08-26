Gündem İstanbula bin yeni taksi plakası teklifi reddedildi
İSTANBUL

İstanbul'a bin yeni taksi plakası teklifi reddedildi

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında görüşülen İstanbul'a bin yeni taksi plakası teklifi oy çokluğuyla reddedildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, trafik sorunu devam ettiği sürece sorunun çözülmeyeceğini belirtti.

Haber Merkezi AA
İstanbula bin yeni taksi plakası teklifi reddedildi
UKOME toplantısı

İBB UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir’in başkanlığında Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında bin yeni taksi plakası teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

"TRAFİK RAHATLAMADAN SORUN ÇÖZÜLMEZ"

Burada konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Trafik çözülmeden 10 bin yeni taksi plakası da çıkarılsa sorun çözülmeyecek. İBB'nin bize örnek gösterdiği Londra, Paris gibi kentlerde tarifeler yüksek" diyerek trafik sorunu devam ettiği sürece sorunun çözülmeyeceğini belirtti.

İstanbul'a yeni 6 bin taksi teklifi reddedildi
GÜNDEM
İstanbul'a yeni 6 bin taksi teklifi reddedildi

"SİYASİ MALZEMEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

Var olan taksilerin çalışmasıyla ilgili bir sistem geliştirilmesini talep eden Aksu, şöyle konuştu: Taksi sayısının artışı siyasi bir malzeme oldu. İBB Başkanımız siyasi malzeme haline getirdi. Adalar'da elektrikli araç bekleyen kişi sayısı 300 kişi. Yolcu mağdur oluyor ama bu hiç gündeme gelmiyor ama bizim taksi sayısının artışı gündeme getiriliyor.

UKOME'den CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun tartışmalı '6 bin taksi' teklifine ret
OYNAT 00:48
UKOME'den CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun tartışmalı '6 bin taksi' teklifine ret
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'nin 'İstanbul'a yeni 6 bin taksi' teklifi UKOME toplantısında reddedildi. Toplantıda İstanbul'a yeni 6 bin taksiyi içeren 'Taksi taşımacılığının düzenlenmesi teklifi' görüşüldü. Teklif üzerine konuşma yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Taksici esnafının ekmeğine kimseyi ortak etmeyeceğiz demiştiniz. Şimdi ise geldiğimiz ortamda bırakın ortak etmeyi, ekmeğimizi İBB yok etmeye çalışıyor' ifadelerini kullandı.
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