İstanbul’a ilk aday Çelik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Seçim İşleri Başkanlığınca düzenlenen İstanbul Avukatlar Buluşması'nda konuştu. Hukuka Güven Endeksi üzerinden Türkiye aleyhinde sahte propaganda yapıldığına dikkat çeken Bakan Tunç, "Vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyeti üst seviyeye çıksın, hukuka güven daha da artsın. Hukuka güven deyince ikide bir bu hukuka güven endeksini önümüze koyuyorlar. Dünya Hukuka Güven Endeksi sıralamasında Türkiye çok gerilerde. 140 ülke arasında 116 falan diyorlar, ona inanmayın. O hukuka güven endeksine güvenmeyin. Çünkü orada Türkiye'nin bulunduğu noktanın üzerinde gösterilen ülkelerde hukukun h'si bile yok, demokrasinin d'si bile yok. Serbest seçimlerin olmadığı, hukukun uygulanmadığı, demokratik olmayan ülkeleri Türkiye'nin üzerinde göstererek sahte propaganda yapılıyor" dedi.