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İstanbul’a ilk aday Çelik

CHP’deki İmamoğlu taraftarı isimlerden Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanlığı’na adaylığını açıkladı.

Rabia Şenol
04:00 . 24/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Özgür Çelik.

Özgür Çelik.

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde 27 ilçe başkanı ile birlikte basın açıklaması yapan Çelik’in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyici sözleri dikkat çekti. “Büyükşehir Belediye Başkanımızın adil, yeşil, yaratıcı İstanbul yürüyüşüne omuz vermek için adayım” ifadelerini kullanan Çelik şöyle devam etti: “İlçe başkanlarımızın, il delegelerimizin, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın, örgütümüzün adayıyım.”


Adalet Bakanı Tunç: Dünya Hukuka Güven Endeksi sıralamasında sahte propaganda yapılıyor
Adalet Bakanı Tunç: Dünya Hukuka Güven Endeksi sıralamasında sahte propaganda yapılıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Seçim İşleri Başkanlığınca düzenlenen İstanbul Avukatlar Buluşması'nda konuştu. Hukuka Güven Endeksi üzerinden Türkiye aleyhinde sahte propaganda yapıldığına dikkat çeken Bakan Tunç, "Vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyeti üst seviyeye çıksın, hukuka güven daha da artsın. Hukuka güven deyince ikide bir bu hukuka güven endeksini önümüze koyuyorlar. Dünya Hukuka Güven Endeksi sıralamasında Türkiye çok gerilerde. 140 ülke arasında 116 falan diyorlar, ona inanmayın. O hukuka güven endeksine güvenmeyin. Çünkü orada Türkiye'nin bulunduğu noktanın üzerinde gösterilen ülkelerde hukukun h'si bile yok, demokrasinin d'si bile yok. Serbest seçimlerin olmadığı, hukukun uygulanmadığı, demokratik olmayan ülkeleri Türkiye'nin üzerinde göstererek sahte propaganda yapılıyor" dedi.



#CHP
#Siyaset
#Yerel Seçim
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