İstanbul’a kar geliyor

İstanbul’a beklenen kar geliyor. Türkiye bugünden itibaren Sibirya kaynaklı, Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Sıcaklıklar kademeli olarak 4 ila 10 derece düşecek. Meteoroloji'ye göre Marmara Bölgesi bugünden itibaren soğuk ve yağışlı hava etkisi altında olacak.





YAĞIŞLI GEÇECEK

İstanbul'da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların yerini yarın Anadolu Yakası'nın yükseklerinde karla karışık yağmura bırakması bekleniyor. İl genelinde 29 Aralık Pazartesi günü karla karışık yağmur ve yükseklerde de kar yağışı olması tahmin ediliyor. Yeni yılın ilk günlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların düşük kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı öngörülüyor.





SICAKLIK SIFIR DERECEYE DÜŞECEK

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bölge genelinde 5 ila 8 derece azalacağı ve soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği bekleniyor. Bölgede bugün ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının İstanbul'da 0, Edirne'de -3, Kırklareli'de -3, Tekirdağ'da -1, Kocaeli'de -1, Sakarya'da -2, Yalova'da 1 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.





METREKAREYE 44 KİLO YAĞMUR

Muğla'nın Bodrum ilçesini sağanak vurdu. İlçede önceki gece saatlerinde kuvvetli sağanakla birlikte dolu yağışı etkili oldu. Aralıklarla devam eden yağışta, 12 saatte metrekareye 44,2 kilogram yağmur düştü. Kuvvetli sağanak nedeniyle Çırkan Mahallesi'nde iki katlı bir evin istinat duvarı çöktü. İlçedeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar evlerinin içerisine dolan suları tahliye etmek için çaba sarf etti. Konacık ve Gümbet bölgesindeki derelerden gelen sular Bitez Mahallesi'nden denize ulaştı.



