İstanbul’a nefes oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Türkiye’nin 81 ilinde 81 milyon metrekare yeşil alan hedefiyle çıkılan yolda; İstanbul’a onlarca millet bahçesi kazandırıldı. Tarihi, doğal ve kültürel değerleri koruyan, halkın doğayla iç içe olmasına katkı sağlayan ve bunun yanında vatandaşlara her türlü sosyal aktiviteyi sunan millet bahçeleri İstanbulluya büyük bir nefes oldu.

18 MİLYON METREKARE ALAN

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaptığı dönemde sadece kentsel dönüşüm ve sosyal konut üretimi değil, İstanbul’a yeşil alan projeleri de kazandırdı. Kurum, megakentte 48 millet bahçesinin yapımına imza attı. Murat Kurum, 2018-2023 dönemini kapsayan 5 yıllık süre zarfında İstanbul’a 15 millet bahçesi kazandırırken, bu millet bahçeleri haricinde 31 millet bahçesinin yapım ve projelendirme aşaması ise devam ediyor. İki millet bahçesinin ise yapımı tamamlandı, açılışa hazır şekilde bekliyor. Toplamda 17 milyon 825 bin 300 metrekare alana sahip 48 millet bahçesi; yürüyüş yolları, bisiklet yolları, millet kıraathaneleri ve devasa yeşil alanlarıyla İstanbullulara büyük sosyal olanaklar sunuyor.

15 TANESİNİN HİZMETTE

İstanbul’da yapımı biten ve açılışı gerçekleşen 15 millet bahçesi bulunuyor. İstanbulluların birçok sosyal aktivite için yoğun ilgi gösterdiği millet bahçeleri şöyle sıralanıyor: Baruthane Millet Bahçesi, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi, Hoşdere Millet Bahçesi, Çırpıcı Millet Bahçesi, Başakşehir Kayaşehir Kuzey Yakası Millet Bahçesi, Kayaşehir 1. Etap Millet Bahçesi, İstanbul Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi, Ayazma Millet Bahçesi, Küçükçekmece Halkalı Millet Bahçesi, Zeytinburnu Beştelsiz Millet Bahçesi, Pendik Millet Bahçesi, Yıldız Teknik Ünv. Millet Bahçesi, Ümraniye Millet Bahçesi (Hekimbaşı), Sultanbeyli Millet Bahçesi ve Sultanbeyli Mimar Sinan B Tipi Mesire Alanı Millet Bahçesi.

Çatalca ve Silivri gün sayıyor

Yapımı süren 31 millet bahçesi arasında; Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul Beşiktaş Millet Bahçesi ve Bağcılar Sevgi Ormanı Millet Bahçesi gibi projeler dikkat çekiyor. Çatalca Millet Bahçesi ve Silivri Millet Bahçesi ise açılış için gün sayıyor.











