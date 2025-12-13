İstanbul'da 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli yıllarda işlediği "kasten öldürme", "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarından 10 yıl 11 ay hapis ile 4 bin 500 lira para cezası ve 4 araması bulunan Oğuz L'nin saklandığı adresi tespit etti.