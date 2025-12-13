Yeni Şafak
İstanbul'da 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

10:1013/12/2025, Cumartesi
AA
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İstanbul'da çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli yıllarda işlediği "kasten öldürme", "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarından 10 yıl 11 ay hapis ile 4 bin 500 lira para cezası ve 4 araması bulunan Oğuz L'nin saklandığı adresi tespit etti.


Evden dışarı çıktığında tanınmamak için maskeyle gezdiği belirlenen ve 9 Ocak 2024'ten bu yana aranan hükümlü, yapılan operasyonla yakalandı.


Oğuz L, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



#İstanbul
#firari
#hapis cezası
