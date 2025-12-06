Mardin’de hapis cezası bulunan firari yakalandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, "Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.