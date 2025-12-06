Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mardin’de hapis cezası bulunan firari yakalandı

Mardin’de hapis cezası bulunan firari yakalandı

11:086/12/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanması için çalışma başlatıldı.


Bu kapsamda, "Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.


Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



#Mardin
#Kızıltepe
#firari
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Başvurular için son günler! TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? TOKİ E-Devlet 1+1 2+1 daire başvuru ekranı