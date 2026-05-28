İstanbul’da 'acemi kasap' bilançosu: İkinci günde 869 kişi hastaneye başvurdu

18:3628/05/2026, Perşembe
Güner, güvenli kesim için vatandaşları uyardı.

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde İstanbul’daki hastaneler ve sağlık kuruluşları, kurban kesimi sırasında yaralanan yüzlerce vatandaşa müdahale etti. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, vatandaşlara güvenlik tedbirlerine uyulması ve kesim işlemlerinin uzman kişilerce yapılması çağrısında bulundu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 869 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu bildirdi.

Güner, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul genelinde kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 869 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur. Vatandaşlarımızın benzer yaralanmalarla karşı karşıya kalmamaları adına kurban kesim işlemlerinin ehil kişiler tarafından ve gerekli güvenlik tedbirleri alınarak gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."



