Van ve çevre illerde 186 "acemi kasap" hastanelik oldu

17:0827/05/2026, Çarşamba
AA
Kurban Bayramı'nın ilk gününde, sabah saatlerinden itibaren bazı vatandaşlar kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendilerini yaraladı.

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de kurban kesimi sırasında yaralanan 186 kişi hastanelere başvurdu.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 171 kişi, kentteki hastanelere başvurdu. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran yaralıların büyük çoğunluğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Muş

Muş'ta kurban kesimi sırasında 11 kişi, bıçak veya satırla çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere başvurdu. Muş Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılardan 2'si, el ve kollarındaki ciddi kesiler nedeniyle ameliyata alındı.

Bitlis'te 1 kişi, Hakkari'de ise 3 kişi hastanelere başvurarak tedavi oldu.



