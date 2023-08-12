İstanbul'da ahşap bina alevlere teslim oldu

İstanbul'un Fatih ilçesinde iki katlı ahşap binada yangın çıktı. Binadaki alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Mevlanakapı Mahallesi, Gühercinler Sokak üzerinde bulunan ahşap binada çıktı. İki katlı metruk ahşap binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek binayı saran alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kolay yerine gelen ekipler, alev alev yanan ahşap binaya müdahale etti. Yangın ekipler tarafından çevreye sıçramadan söndürüldü. Binanın alev alev yandığı anlar kameralara yansıdı.