İstanbul’da arsa heyecanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) hayata geçirilen ‘İlk Evim Arsa’ projesinin kura çekimlerinde sıra İstanbul’a geldi. İstanbul Merkez İlk Evim Müşterek Arsa Projesi’nde 28 bin 954 parsele yapılan başvuruların tamamı kabul edildi. Böylece bütün başvurular onaylanmış oldu. İstanbul için dün başlayan müstakil arsa kura çekimleri 4 Nisan’da son bulacak.

63 İL TAMAMLANDI

‘İlk Evim Arsa’ kampanyasında kura çekimlerinde sırada son olarak İstanbul ve Antalya yer alıyor. Proje 1 Şubat'ta başlamıştı. İstanbul arsa kura çekilişi ile 10 bin müstakil arsanın sahibi belli olacak. Türkiye genelinde 63 şehirde çekilen kuralar tamamlandı. Kura çekimleri Antalya için 30 Mart’ta, İstanbul için ise 4 Nisan’da son bulacak. Müstakil arsa için 191 bin 484 başvuru geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim Arsa İstanbul çekilişlerinin başladığını açıkladı. Bakan Kurum "İlk Evim’de İstanbul Tuzla kuralarımız sürerken bugün (dün) İlk Evim Arsa için de İstanbul'da hak sahiplerimizi belirlemeye başlıyoruz. Hayırlı olsun!" mesajını paylaştı.

TUZLA DEVAM EDİYOR

Bakanı Murat Kurum ayrıca güvenli konutların yapım sürecini büyük bir kararlılıkla yürüttüklerini de açıkladı. İstanbul’un direncini afetlere karşı yükseltecekleri bilgisine yer veren Bakan Kurum, “İstanbul’umuzu başta deprem olmak üzere tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için güvenli konutlar yapmayı sürdürüyoruz. TOKİ ile İlk Evim Tuzla kuralarımızda 9 günde 14 bin 838 hak sahibini belirledik” ifadelerini kullandı. Tuzla'daki kuralar yarın son bulacak. Çatalca ile Silivri Selimpaşa için 30 Mart’ta, ardından da Arnavutköy, Esenler ve Başakşehir için 1-19 Nisan tarihleri arasında kura çekimi gerçekleştirilecek.







