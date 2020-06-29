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Gündem İstanbulda, asker uğurlamasında trafiği tehlikeye düşüren 14 kişiye ceza yağdı
İSTANBUL

İstanbul'da, asker uğurlamasında trafiği tehlikeye düşüren 14 kişiye ceza yağdı

Esenyurt, Maltepe ve Sarıyer'de asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren 14 sürücüye ceza verildi. Ayrıca 14 kişiye, İl Hıfzısıhha Kurulunun aldığı kararlara uymamaktan işlem yapıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 27-28 Haziran'da asker uğurlama sırasında oluşturulan konvoydaki bazı araç sürücülerinin trafiği tehlikeye düşürmelerine ve havaya ateş açmalarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yayınladığı genelgede belirtilen yasaklara da aykırı davranan sürücüleri belirledi.

Esenyurt'ta araç sürücüleri M.G, E.B, F.Ö ile motosiklet sürücüleri İ.Ç ve E.K. yakalandı.

Araç sürücüleri M.G, E.B. ve F.Ö'ye gereksiz yavaşlamaktan 132'şer lira ceza kesildi.

Motosiklet sürücüleri İ.Ç. ve E.K'ye de sürücü belgesiz motorlu araç kullanmaktan 2 bin 473, driftten 6 bin 141, kasksız motosiklet kullanmaktan 132 lira olmak üzere toplam 8 bin 746'şar lira ceza uygulandı.

İ.Ç. aynı zamanda ruhsat sahibi olduğu için motosikleti 60 gün trafikten men edildi.

Maltepe'de ise araç sürücüleri M.P, U.U ve B.A'ya driftten 6 bin 141'er lira ceza uygulandı. Sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alındı.

M.P. ve U.U'nın araçları aynı zamanda ruhsat sahibi oldukları için 60 gün trafikten men edildi.

Sarıyer'de ise araç sürücüleri A.K, M.Ö, Ö.F.Ö, O.M.B, H.C.B'ye yüksek sesten 132, tedbirsiz ve saygısız araç sürmekten 132 olmak üzere 264'er lira ceza uygulandı.

Sarıyer'de silahla havaya ateş eden B.S. de olayda kullandığı kurusıkı tabancayla yakalandı.

Gözaltına alınan araç sürücüleri ilgili ilçelerin polis merkezlerine sevk edildi.

Ayrıca 14 kişiye, İl Hıfzısıhha Kurulunun aldığı kararlara uymamaktan işlem yapıldı.

Asker uğurlamasında tedbirlere rağmen sosyal mesafe ortadan kalktı
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Asker uğurlamasında tedbirlere rağmen sosyal mesafe ortadan kalktı
Adana'da asker uğurlaması nedeniyle otogarda oluşan kalabalığın önlenmesi için vatandaşlar, kontrollü şekilde içeriye alınıyor. Sadece askere gidecek gençler ve aile bireyleri içeriye alınmasına rağmen, küçük çaplı kalabalıkların oluştuğu peronlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlendi.


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