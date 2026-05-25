İstanbul'da bayramda 54 bin sağlık çalışanı görev alacak

Güner Nsosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada "Kurban Bayramı süresince İstanbul genelinde 53 kamu hastanemiz, 23 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz ve 36 Evde Sağlık Hizmetleri ekibimizde görev yapan 47 bin 312 sağlık personelimiz, 364 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuzda görev yapan 7 bin 22 sağlık personelimiz, toplam 54 bin 334 sağlık personelimizle vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bayram boyunca fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir bayram diliyorum." ifadelerini kullandı.