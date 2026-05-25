İstanbul'da bayramda 54 bin sağlık çalışanı görev alacak

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da 54 bin 334 sağlık personeli görev yapacak.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı süresince İstanbul'da 54 bin 334 sağlık personelinin görev yapacağını açıkladı.

Güner, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, bayram süresince kent genelinde sağlık hizmetlerinin aksamadan devam edebilmesi için tüm planlamaları titizlikle gerçekleştirdiklerini belirtti.

Güner Nsosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada "Kurban Bayramı süresince İstanbul genelinde 53 kamu hastanemiz, 23 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz ve 36 Evde Sağlık Hizmetleri ekibimizde görev yapan 47 bin 312 sağlık personelimiz, 364 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuzda görev yapan 7 bin 22 sağlık personelimiz, toplam 54 bin 334 sağlık personelimizle vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bayram boyunca fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir bayram diliyorum." ifadelerini kullandı.

