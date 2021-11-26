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İSTANBUL

İstanbul'da bir bıçaklı saldırgan paniği daha: Kafama koluma salladı

Esenler'de iddialara göre psikolojik sorunları olan bir kişi yoldan geçenlere ve çocuklara bıçakla saldırdı. Mahalleli, şikayetlerine rağmen serbest bırakılan saldırgan yüzünden tedirgin. Bıçaklı saldırıya uğrayanlardan Cihat Gülbaş, "Kafama ve koluma bıçak salladı. Dün de bir kadına saldırmış" dedi.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda bir bıçaklı saldırgan paniği daha: Kafama koluma salladı
Mahalle sakinleri, saldırganın bir an önce yakalanmasını istedi.

Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir evin çatısında kalan 30 yaşlarındaki Sercan T. mahallenin korkulu rüyası oldu. İddialara göre psikolojik sorunları olan ve sokaktan geçenlerden para isteyen Sercan T., vermeyenlere de bıçakla saldırdı. Şikayetler üzerine bir süre önce gözaltına alınan Sercan T. bir gün sonra serbest bırakıldı. Serbest kalan Sercan T. iddialara göre önceki gün bir kadına daha bıçakla saldırdı. Mahalle sakinleri de kadının çığlıklarını duyduklarını söyledi.


"KAFAMA VE KOLUMA BIÇAĞI SALLADI"


Sercan T. 'nin kendisine de bıçakla saldırdığını söyleyen Cihat Gülbaş, "İki hafta önce benim kardeşime bıçak çekti. Tam saldıracakken iki kişiyi görüp bıçağı saklamış. Diğer bir günde ise, komşunun oğlunu bıçakla kovalıyor. Yanımdan elinde bıçakla geçti. Ben de tanımıyordum yanındakine 'o kişi bu mu' dedim. 'Evet o' diyince ben de ona saldırdım, kaçtı. Sonra yakalayıp dövdük. Bana, kafama ve koluma bıçak salladı. Polis gelip alıp götürdü. Dışarda yaşayan biri. Uyuşturucu madde kullandığı söyleniyor. Baya dosyası varmış bize öyle söylediler. Dün de bir kadına saldırmış. Ailesi yok. Annesi ölmüş, babası da sahip çıkmıyor. Ağabeyleri cezaevinde" dedi.


"BU ADAM İNSANLARA TEHLİKE DEMEK"


Mahallede esnaf olan Sadık Er ise, "Burada iki katlı bir evleri vardı. Babasının taksisi vardı. Anneleri rahmetli olduktan sonra çocuklar boşluğa düştü. Babasıyla kavga ettiler ve babaları buradaki evi sattı. Bir buçuk iki aydır buralara gelmeye başladı. Küçük çocuklar buna 'deli' diye bağırmış. Sonra aralarında kavga çıkmış. O da bıçak sallamış. Bir kadına saldırdığını ben de duydum. Bunun madem 16 tane dosyası var bu adam nasıl serbest kalıyor? Bu adam insanlara tehlike demek. Bana, 'kendimi savunmak için bıçak salladım' dedi. Bunu bana söyledi. Baya dövmüşlerdi. Ben iç kanama geçirip ölmüştür dedim o dayaktan sonra. 10 gündür buralara gelmiyor. Onun tedavi görmesi lazım, ceza alması lazım. Ben 55 yaşındayım tanıdığım biri de olsa tedirgin oluyorum" ifadesini kullandı.


Korku içinde olduklarını söyleyen mahalle sakinleri, daha büyük olayların yaşanmaması adına bu kişinin yakalanması gerektiğini ifade etti.

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Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bulunan bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. Kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan polis tarafından yakalandı. Şahsın uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve benzeri suçlardan 20 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

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Kadıköy Tavşantepe metrosunda bıçaklı kişinin tehditler savurduğu kadın açıklamalarda bulundu. Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Senanur Damgacı, vagondaki güvenlik görevlisinin her şey bittikten sonra ortaya çıktığını ve niye saklandığını anlamadığını söyledi.

Damgacı, 'Bu olaylar yaşandığında megafona 5-6 kez basıldı. Annem, ben ve başkaları bastı. Hiçbir cevap gelmedi, adam tehditleri savurduktan sonra kapı kapandı. Kapı kapandıktan sonra megafondan cevap geldi. Metro seyir halindeyken, güvenlik görevlisi bir anda içeriden çıkarak ne olduğunu sordu. Niye saklandı anlamıyorum. O güvenlik görevlisinden de şikayetçiyim.' şeklinde konuştu.


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