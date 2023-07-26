İstanbul'da çalılık alanda yangın çıktı: 3 ev tahliye edildi 

Beykoz’da Poyrazköy ve Anadolu Feneri bölgelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, iş makineleri ve arazözlerin de yardımıyla yangına müdahale ediyor. Şu ana kadar 10 hektarlık alanda etkili olan orman yangınını söndürme çalışmalarına bir helikopter de destek veriyor.