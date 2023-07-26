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İstanbul'da çalılık alanda yangın çıktı: 3 ev tahliye edildi 

İstanbul Sultangazi'de çalılık alanda çıkan yangın ağaçlara sıçradı. Arazinin yakınında bulunan 3 ev önlem amaçlı tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri ve TOMA'lar tarafından söndürüldü.

17:59 . 26/07/2023 Çarşamba
DHA
İstanbul/Sultangazi

İstanbul/Sultangazi

Zübeyde Hanım Mahallesi'nde saat 15.20 sıralarında boş arazide başlayan yangın ağaçlara sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın çıkan alanın yakınında bulunan 3 ev önlem amaçlı tahliye edildi. Yangına itfaiye ekipleriyle birlikte polis ekipleri de TOMA'larla müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, mahalleli 40 dereceyi aşan hava sıcaklığından bunalan ekiplere, soğuk su ve meşrubat ikram etti.


"Bende elimden geldiği kadar su vermeye çalıştım"

Olay yerine gelen ekiplere su ve meşrubat yardımı yapan Fikret Tokgöz
, "Aşağıdaki derede yangın çıktı. Milletin evlerde yakındaydı, burada sıkıntı olacaktı. İtfaiyeyi aradık, 5-6 dakikada geldiler. Bende elimden geldiği kadar, su vermeye çalıştım meşrubat aldım"
dedi.

 




#İstanbul
#Sultangazi
#yangın
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