Gündem İstanbulda dağ kadrosuyla irtibatlı 9 terörist yakalandı
İSTANBUL

İstanbul’da dağ kadrosuyla irtibatlı 9 terörist yakalandı

İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda, örgütün Suriye ve Kuzey Irak’taki teröristleri ile irtibatı olan 9 militan gözaltına alındı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
İstanbul’da dağ kadrosuyla irtibatlı 9 terörist yakalandı
​İstanbul’da PKK’ya 11 ilçede operasyon.

İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda, örgütün Suriye ve Kuzey Irak’taki teröristleri ile irtibatı olan 9 militan gözaltına alındı.

11 İLÇEDE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK/-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği belirlenen, 9 terör örgütü mensubunun yakalanmasına yönelik ilimiz 11 ilçede 14 farklı adrese yönelik 05.07.2022 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Düzenlenen operasyon sonucunda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adreslerde yapılan aramalarda 1350 €, 3000 ₺ ve çok sayıda dijital materyaller ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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