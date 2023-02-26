İstanbul'da depremin söylentisi bile yetti: 'Beş altı ay sonra ortaya çıkacak'

İstanbul
Kahramanmaraş ve Hatay’da meydana gelen deprem felaketleri sonrası uzmanlar beklenen İstanbul depremi için uyarılarda bulundu. Uyarıların ardından İstanbullular oturdukları ilçelerin zemin yapısını İstanbul’un zemini sağlam semtlerini araştırmaya başladı. Peki İstanbul’da deprem beklentisi kaynaklı iç göç başladı mı?
"Şu anda şaşkınlık hakim"
İstanbulluların taşınma gündemi için konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa daha güvenli ilçelere ilginin arttığından bahsetti. Posta'ya konuşan Aşa şunları söyledi;