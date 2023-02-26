İstanbul'da depremin söylentisi bile yetti: 'Beş altı ay sonra ortaya çıkacak'

“Şu anda İstanbul deprem ile ilgili bir hareketlilik pek yok. Genelde deprem bölgesinden gelen kişilerin yerleştirilmesi var. Şu anda piyasayı İstanbul için hareketlendirmediler. Genelde akrabalarının ya da tanıdıklarının yanına gelmeyi tercih ediyorlar. İstanbul için de deprem söylentisi vatandaşları tedirgin etti. Ama henüz bir şaşkınlık hakim. Kim ne yapacağını bilmiyor. Taşınma eylemine geçilmiş değil ama tabi böyle bir psikoloji var. İstanbul’da yaşayanların aklında daha güvenli ilçelere gitmeliyiz fikri var. İstanbul’da merkezde kalan eski yapıların olduğu bölgeler ilgilerini yitirmeye başladılar. Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Fatih gibi ilçeler cazibesini bu nedenle yitirmeye başladı. Bu bölgeler özellikle Fatih başta olmak üzere oldukça eski yapıların hakim olduğu ilçeler. Şu anda İstanbul içi için taşınma telaşı yok. Sadece şaşkınlık ve bekleme durumu var."