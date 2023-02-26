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İstanbul'da depremin söylentisi bile yetti: 'Beş altı ay sonra ortaya çıkacak'

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası gözler İstanbul'a çevrildi. Uzman isimler İstanbul ve çevresi için önlem alınmasına yönelik uyarılar yaparken vatandaşlar evlerinin sağlamlığını kontrol ettirmek için sıraya girdi. Mega kentte deprem göçü emlak piyasasına da yansıdı

12:11 . 26/02/2023 Pazar
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İstanbul

İstanbul

Kahramanmaraş ve Hatay’da meydana gelen deprem felaketleri sonrası uzmanlar beklenen İstanbul depremi için uyarılarda bulundu. Uyarıların ardından İstanbullular oturdukları ilçelerin zemin yapısını İstanbul’un zemini sağlam semtlerini araştırmaya başladı. Peki İstanbul’da deprem beklentisi kaynaklı iç göç başladı mı?

"Şu anda şaşkınlık hakim"

İstanbulluların taşınma gündemi için konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa daha güvenli ilçelere ilginin arttığından bahsetti. Posta'ya konuşan Aşa şunları söyledi;

“Şu anda İstanbul deprem ile ilgili bir hareketlilik pek yok. Genelde deprem bölgesinden gelen kişilerin yerleştirilmesi var. Şu anda piyasayı İstanbul için hareketlendirmediler. Genelde akrabalarının ya da tanıdıklarının yanına gelmeyi tercih ediyorlar. İstanbul için de deprem söylentisi vatandaşları tedirgin etti. Ama henüz bir şaşkınlık hakim. Kim ne yapacağını bilmiyor. Taşınma eylemine geçilmiş değil ama tabi böyle bir psikoloji var. İstanbul’da yaşayanların aklında daha güvenli ilçelere gitmeliyiz fikri var. İstanbul’da merkezde kalan eski yapıların olduğu bölgeler ilgilerini yitirmeye başladılar. Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Fatih gibi ilçeler cazibesini bu nedenle yitirmeye başladı. Bu bölgeler özellikle Fatih başta olmak üzere oldukça eski yapıların hakim olduğu ilçeler. Şu anda İstanbul içi için taşınma telaşı yok. Sadece şaşkınlık ve bekleme durumu var."

Müstakil ev tercihi

Maddi durumu iyi olan kişilerin İstanbul içi göçte tercih edebileceği yapılara ilişkin açıklamalarda bulunan Aşa,
"Özellikle maddi durumu iyi olanlar 2-3 katlı, nizami, İstanbul’un kuzeyinde sağlam zemine inandıkları bölgelere geçmeyi düşünüyorlar"
ifadelerini kullandı.

"İstanbul’da süreç 5-6 ayı bulabilir"

İstanbul’da taşınma telaşının başlaması için 5-6 aylık bir süreci işaret eden Aşa,
“İstanbul içi göçün 5-6 ay sonra daha çok ön plana çıkacağını düşünüyorum. İstanbul’da kiralarda henüz hızlı bir değişim yok. Sadece villa tipi 2-3 katlı evlerde taleplerin yükseleceği düşünülüyor. Bazı noktalar fiyatların yüzde 10-15 oranında yükseldiği söyleniyor ancak münferit olay bunlar. Ama o yönde bir talep oluşursa o evlerin fiyatları yükselecektir
” ifadelerini kullandı.


#Kahramanmaraş
#Deprem
#İstanbul
#Emlak
#göç
2 saat önce
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İstanbul'da depremin söylentisi bile yetti: 'Beş altı ay sonra ortaya çıkacak'
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