İstanbul’da duba işgali

Otopark ihtiyacı sürekli artan İstanbul’da bu durum günden güne kabusa dönüşüyor. İstanbul’un birçok noktasında cadde ve sokaklar, dükkan sahipleri veya bina sakinlerinin koyduğu duba ya da çektiği zincir, diktiği demir kazık, saksı ve çeşitli bariyerlerle işgal edilmiş durumda. Dükkan sahipleri, “Mal gelecek, müşterim gelecek” bahanesiyle kapısının önüne araç park ettirmiyor. Bazı apartman sakinleri ise “Akşam benim aracım gelecek” diyerek bu alanlara araç park edilmesine mani oluyor.

‘DÜKKAN ÖNÜ’ BAHANESİ

İstanbul’un birçok ilçesinde aracını sokak aralarına park etmek isteyenler “Burası dükkan önü”, “Mal gelecek buraya bırakma” veya “Çek aracını” gibi uyarılarla karşılaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyelerinin zabıta birimlerince denetlenmesi gereken duba işgali, toplumsal huzuru da etkiliyor. Araç sahipleri ile esnaf veya bina sakinleri arasında her gün onlarca tartışma yaşanıyor. Kamuya açık park alanını hukuksuzca sahiplenenler ile arabasını park etmek isteyen vatandaşlar arasında karşılıklı hakaret, tehdit ve fiziki arbedeye varan kavgalar çıkıyor.

YOLU DARALTIYORLAR

Dubalarla kapatılan park alanları, yalnızca vatandaşın ortak kullanım hakkını engellemekle kalmıyor, trafik yoğunluğunu da artırıyor. Dükkan önü diye yol kenarına park ettirilmeyen sürücüler, aracını bu kez bir ön sıraya, yani trafiğin aktığı şeride bırakıyor. Bu da caddelerde yolun daralmasına ve trafik sıkışıklığına neden oluyor. Dar alanda yaşanan dur-kalklar trafik akışını yavaşlatıyor, sürücüler ile ikinci sıraya park eden araç sahipleri arasında tartışmalar yaşanıyor.

SEBEBİ DENETİMSİZLİK

Belediyeler, kendi sorumluluk alanındaki yollarda trafik düzeni ve kamuya ait alanların korunmasına ilişkin görevlerini zabıta aracılığıyla yerine getiriyor. Trafik güvenliğine ilişkin denetimler ise kolluk birimlerince yürütülüyor. Ancak vatandaşların en büyük eleştirisi, denetimlerin yetersiz kalması. Şikâyet üzerine zabıtanın çoğu zaman yalnızca uyarıda bulunduğu, kaldırılan dubaların ise kısa süre sonra tekrar aynı yere konulduğu belirtiliyor. Bu durum, hukuka aykırı duba işgalinin fiilen devam etmesine neden oluyor.

5 BİN 662 TL CEZASI VAR

Yol kenarına duba, zincir, beton blok, demir kazık veya benzeri engeller yerleştirilmesi, kamunun ortak kullanım alanının hukuka aykırı şekilde işgal edilmesi anlamına geliyor. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 14/1-a maddesi uyarınca, kara yolu üzerine trafiğe engel oluşturacak şekilde duba, zincir, beton blok vb. cisimler bırakan kişiler hakkında 5 bin 662 TL idari para cezası uygulanıyor. Söz konusu engeller, yetkili idare tarafından kaldırılabiliyor. Kabahatler Kanunu’nun 38’inci maddesine göre de 1764 TL idari para cezası kesilebiliyor.

KAZAYA NEDEN OLURSA DUBAYI KOYAN SORUMLU

Avukat Ali Can Çiçek

Trafik hukuku alanında uzman Avukat Ali Can Çiçek, yol kenarındaki dubalar nedeniyle trafik kazası yaşanırsa, dubayı koyan kişilerin, TCK’nin 179’uncu maddesi kapsamında “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabileceği bilgisini verdi. Belediyelerin dükkanları denetlemesi gerektiğini ifade eden Çiçek, “Yapılan ihbara rağmen herhangi bir işlem yapmayan zabıta memuru hakkında TCK’nin 257’nci maddesi kapsamında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma açılır” dedi.

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