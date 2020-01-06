İstanbul'da fırtına: İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:
İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO)
- 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
- 08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
- 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
- 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
- 10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO)
- 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
- 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
- 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
- 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
- 14:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
- 16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
- 18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)