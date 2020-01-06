Gündem İstanbulda fırtına İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
İSTANBUL

İstanbul'da fırtına: İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO bugün yapılması planan bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO)

  • 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
  • 08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
  • 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
  • 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
  • 10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO)

  • 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
  • 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
  • 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
  • 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
  • 14:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
  • 16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
  • 18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


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