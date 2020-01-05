İstanbul Valiliği'nden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı İstanbul Valiliği bu akşam saatlerinden itibaren, Salı günü gece saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen fırtına ve şiddetli yağış uyarısı yaptı. Kar yağışının beklenmediğinin belirtildiği açıklamada, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Haber Merkezi 05 Ocak 2020, 18:07 Son Güncelleme: 05 Ocak 2020, 18:15 DHA