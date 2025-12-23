İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde trafik kilitlendi: Akşam saatlerinde yoğunluk yüzde 90'a çıktı

İstanbul'da, mesai bitiminin ardından yağışlı havanın da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kent genelinde, iş çıkış saati ve yağmurun etkisiyle ana arter, cadde ve yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalar yaşanırken, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yavaş ilerliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu yönü çıkışından başlayan trafik, TEM Otoyolu boyunca Ümraniye sapağına kadar devam ediyor. D-100 kara yolu Kartal mevkisi Kadıköy yönünde yoğunluk yaşanırken, Altunizade-Ataşehir arasında trafik yoğun şekilde ilerliyor. TEM Otoyolu Kurtköy Çamlıca Gişeleri'nde trafik ağır seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Haliç Köprüsü, Çağlayan, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar Ankara istikametinde, TEM Otoyolu Hasdal, Seyrantepe, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM Otoyolu katılım yolları ve Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda da trafik ağır ilerliyor.

D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisinde de her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanırken, Haramidere Beylikdüzü istikametinde trafik yavaş seyrediyor.

Kentte, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında ve aktarma noktalarında da kalabalık oluştu.

İBB trafik yoğunluğu haritasına göre, İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu her iki yakada da yüzde 90'a çıktı.



