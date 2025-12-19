İstanbul'da trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul’da cuma günü iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu saat 18.30’da yüzde 81 olarak ölçüldü. Ana arterler ve bağlantı yollarında trafik akışı sık sık yavaşlarken, bazı bölgelerde durma noktasına geldiği dikkat çekti.