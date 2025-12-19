Yeni Şafak
İstanbul'da trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

20:1619/12/2025, Cuma
IHA
Trafik bazı bölgelerde durma noktasına geldi.
İstanbul’da cuma günü iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Yoğunluk son üç gündür yüzde 80’in altına inmedi.

İstanbul’da cuma günü iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu saat 18.30’da yüzde 81 olarak ölçüldü. Ana arterler ve bağlantı yollarında trafik akışı sık sık yavaşlarken, bazı bölgelerde durma noktasına geldiği dikkat çekti.

Havadan çekilen görüntülerde Cevizlibağ E-5’te araçların uzun kuyruklar oluşturduğu ve trafiğin ağır ilerlediği görüldü.
Öte yandan, İstanbul’da trafik yoğunluğu son 3 gündür yüzde 80’in altına inmedi.


#Cevizlibağ
#Trafik
#İstanbul
