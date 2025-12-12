Yeni Şafak
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı

20:1612/12/2025, Cuma
DHA
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı. Haftanın son iş gününde bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre haftanın son iş gününde saat 18.45 itibariyle yoğunluk yüzde 81'e ulaştı. 

Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenibosna Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Yaşanan yoğunluk dronla havadan görüntülendi.

#İstanbul
#Trafik
#Yoğunluk
