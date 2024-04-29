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İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu

Megakent İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı. Özellikle Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 83'e ulaştı.

10:04 - 29/04/2024 Pazartesi
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İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul, hafta sonundan bu yana şiddetli rüzgar ve yağmur etkisi altında.


Hava muhalefeti, haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğini de vurdu.


Kentin bazı bölgelerinde sabah saatlerinde aralıklı olarak yağmur etkili olurken, Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında trafik her iki yönde ağır seyrediyor.


TEM Otoyolu'nda Samandıra Kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında trafik adım adım ilerliyor.


Köprülerde durum


Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinde trafik, Çamlıca ve Ataşehir ayrımlarından başlıyor.


Avrasya Tüneli gişelerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.


Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan ve Beylikdüzü mevkilerinde çift yönlü bölgesel yoğunluklar yaşanıyor.


Maddi hasarlı kaza yaşandı


TEM Otoyolu'nda ise Bahçeşehir'de Ankara istikametinde ve Haramidere'deki bağlantı yolunda araçlar güçlükle ilerliyor.


Beylikdüzü-Büyükçekmece yan yolda sabah gerçekleşen maddi hasarlı kazanın da trafiği olumsuz etkilediği görülüyor.


Anadolu Yakası kilitlendi


İBB Cep Trafik haritası verilerine göre; trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 56, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 83'e kadar ulaştı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 67 ölçüldü.


Toplu taşıma araçlarında yolcu yoğunluğu


Kentte toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyenler; metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ve deniz taşıtlarında da yoğunluk oluşturdu. Toplu taşıma araçlarına binmek için turnikelerden geçenler, kalabalıkla karşılaştı.


Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının bulunduğu noktalarda da yoğunluk oluştu.


Metrobüs hattının Altunizade durağı ile M-5 Üsküdar-Samandıra Metro hattında Altunizade yönünde sıkışıklık gözlendi.


Uzunçayır metrobüs durağında, metro ve İETT otobüslerine aktarma yapmak isteyen vatandaşlar kalabalık oluşturdu.




#İstanbul
#Trafik
#toplu ulaşım
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